Тульский «Голос» проведёт тренинги для наблюдателей

В Туле пройдут тренинги для наблюдателей на выборах, разработанные при участии регионального отделения общественного движения в защиту прав избирателей «Голос».



Методика «Тульский стандарт наблюдения» предназначена для быстрого и эффектной подготовки избирателей для краткосрочного наблюдения в день голосования непосредственно в помещении для голосования, она рассчитана на членов комиссии с правом совещательного голоса.

23 августа с 17:00 до 20:30 мск пройдёт тренинг для наблюдателей от «Голоса» по адресу: ул. Путейская, 3.

24 августа с 14:00 до 16:00 мск пройдёт тренинг для наблюдателей от партии КПРФ по адресу: ул. Демонстрации, 38В.

25 августа с 11:00 до 13:00 мск пройдёт тренинг для наблюдателей от партии «Яблоко» по адресу: ул. Мориса Тореза, 8.

Справки по телефону +7 (909) 263-20-19.

Полный набор обучающих материалов можно найти на сайте движения «Голос». Кроме того большой объём знаний аккумулирован на информационном ресурсе «Справочник наблюдателя», где можно найти типичные ситуации, шаблоны жалоб и разбор ситуаций, которые возможны на избирательном участке в день голосования и до него.

В «Дорожной карте наблюдателя» указывается, на какие нарушения нужно обратить внимание, какие санкции могут наступить. За два месяца до дня голосования начала действовать «Карта нарушений», куда можно оперативно размещать сообщения о нарушениях.

На горячую линию «Голоса» по телефону 8-800-333-33-50 можно сообщать о нарушениях, а также получать консультации по предвыборному законодательству.

Важным элементом поддержания законности на выборах, является методические документы, утверждённые Центризбиркомом РФ. В частности, рабочий блокнот участковой избирательной комиссии на дополнительных выборах депутатов Госдумы с методическими материалами

К сожалению, в стрессовой ситуации, в которой находится наблюдатель в день выборов, в помещении для голосования невозможно использовать весь инструментарий, поэтому в течение двух лет, участвуя в различных выборах, «Голос» сформировал краткую инструкцию для наблюдателей, чтобы контролировать чистоту выборов и мониторить нарушения.

При анализе нарушений, которые происходят на выборах в день голосования, были выделены нарушения, наиболее часто встречающиеся и которые могут привести к самым тяжелым последствиям. По опыту, один наблюдатель может достаточно полно описать/устранить не более шести нарушений, поскольку с учётом противодействия комиссии, времени на другие нарушения просто физически не хватит.

При разработке «Тульского стандарта наблюдения» исходили из девяти базовых постулатов.

1. Сделать процесс наблюдения менее субъективным, с минимальной зависимостью от самого наблюдателя.

Проблема субъективности наблюдателей заключается в том, что субъекты наблюдения за выборами высказывают свои суждения о выборах, но не приводят фактов. Заявления о том, что «выборы прошли без нарушений», они не подтверждают документами. Отсутствие нарушений надо документально фиксировать, чтобы было видно, что выборы честные, конкурентные и свободные. В день голосования это фиксируется документами, копии которых необходимо взять у участковой избирательной комиссии избирательно участка. Объективность представленной информации важна ещё и потому, что при сообщении о нарушениях тут сторону, которая их выявила, начинают обвинять в том, что «беспределом на выборах они оправдывают своё неумение работать».

2. Выстроить рейтинг соблюдения законодательства участковыми избирательными комиссиями.

К сожалению одна из самых больших проблем выборов – правовой нигилизм участковых избирательных комиссий. В большинстве случаев УИКи не нарушают закон, они его просто не знают. В прямых фальсификациях комиссии не участвуют, но нервозная остановка и неразберихи на избирательных участках способствует созданию среды, в которой легко проходят фальсификации. Здесь уместно вспомнить про «теорию разбитых окон». Название происходит от приводимого авторами типичного примера действия теории: «Если в здании разбито одно стекло и никто его не заменяет, то через некоторое время в этом здании не останется ни одного целого окна». Если члены избирательной комиссии совершают мелкие нарушение, то они внутренне готовы совершить и более крупные нарушения.

3. Комиссии должны быть заняты непосредственным обеспечением выборов, как процедуры, а не исполнять «хотелки» начальства.

Участие в избирательном процессе членов комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, представителей СМИ, кандидатов, избирателей ставит перед членами избирательной комиссии с правом решающего голоса задачу по обеспечению прав кандидатов и других участников выборов. В соответствии со статьёй 18 Конституции РФ, права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими. Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием. Именно соблюдение прав всех участников избирательного процесса являются основной задачей тех членов комиссии, которые добровольно соглашаются войти в состав комиссии на 5 лет, а не «явка», «нужный процент», «красиво оформленный реестр» и прочая... К сожалению, члены комиссии с правом решающего голоса и председатель комиссии концентрируется на второстепенных задачах, не выполняя основные свои функции.

4. Возврат выборам важности в глазах избирателей как способа управления государством, прекращение скандалов и повышение самоуважения участников избирательного процесса.

К сожалению, члены комиссии с правом решающего голоса воспринимаются многими и ими самими не как должностные лица, которые призваны отстаивать при проведении выборов интересы того субъекта, кто их назначил, а некими «работниками» УИКа, которым председатель, как бригадир, платит заработную плату. Учитывая размер компенсации, которая выплачивается челнам УИК с правом решающего голоса, работа эта считается не очень престижной, поэтому все норовят сократить процедуры, недооформить документы, где-то смухлевать и самое главное – пораньше уйти домой.

Героем считается тот, кто: 1) не выдав копии протоколов лицам, которые их запрашивали (а вы у нас их не просили?), 2) не проведя итогового заседания (а зачем все подписались в итоговом протоколе?), 3) не заполнив увеличенную форму протокола (а зачем его заполнять, только время терять?), 4) не оглашая каждый бюллетень при подсчете (вы что хотите тут до утра сидеть, мне завтра на работу?), быстрей всех сдал протоколы и пошел домой. Самые быстрые, совершившие административные нарушения, предусмотренные ст. 5.6 КоАП РФ и 5.24 КоАП РФ, считаются «ассами» избирательных компаний, потому что они «уже двадцать лет выборы проводят, а ты про закон рассказываешь». Такая практика недопустима и дискредитирует сам институт выборов. Если кто-то не желает поздно оставаться и производить подсчёт голосов избирателей в соответствии с процедурой закрепленной в законодательстве – пока не поздно, напишите заявление о выходе из состава комиссии.

5. Очистка комиссий от случайных людей, кто пришёл заработать, и привлечение в комиссии тех, кто действительно намерен контролировать процесс волеизъявления избирателей.

В соответствии с п. п. н), м) ч. 1 ст. 29 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ:

м) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), – в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего решения суда;

н) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, – в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда о назначении административного наказания.

Поэтому привлечении к ответственности даже за неправильное заверение копии итогового протокола означает автоматическое лишение полномочий.

6. Обеспечение гласности в действиях комиссии.

Избирательные комиссии, согласно ч. 1 ст. 30 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» от 12.06.2002 №67-ФЗ, проводят все свои заседания гласно, кроме того, согласно ч. 8 ст. 30, установление иных, кроме указанных в настоящем Федеральном законе, ограничений, касающихся присутствия наблюдателей в помещении для голосования, наблюдения за проведением голосования, подсчетом голосов избирателей, участников референдума, составлением протоколов об итогах голосования, а также выдачи копий этих протоколов, не допускается. Запрет и воспрепятствование видеофиксации процесса голосования недопустим.

7. Задачей наблюдения является профилактика нарушений, а не «подловить комиссию на нарушениях».

Надо чётко понимать, что контроль выборов – это не желание сделать так, чтобы «работникам УИКов» не заплатили премию и не попытки дискредитации выборов по «заданию Госдепа», это обеспечение легитимности и прозрачности. Выборы всего лишь часть процессов происходящих в обществе, которые взаимосвязаны между собой. Поэтому увеличение законности в одной сфере влечёт увеличение законности и в других сферах.

8. Создаваемый метод позволит проводить профилактику нарушений на выборах даже наблюдателям с минимальными знаниями.

Методика рассчитана на членов комиссии с правом совещательного голоса. Для её реализации требуется именно такой статус «наблюдателя». Для других статусов будет представлена скорректированная методика.