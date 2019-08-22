В Ревякино на Дне флага росгвардейцы распугали жителей (видео)

22 августа в центре посёлка Ревякино Ясногорского района на площади ДК в честь дня государственного флага РФ состоялось праздничное мероприятие.



Согласно опубликованной афише, составленной и утверждённой администрацией МО Ревякинское, было запланировано выступление военного оркестра и концертная программа местной самодеятельности.

«Однако, собравшихся на безобидное мероприятие местных жителей, в том числе с маленькими детьми, поверг в шок неожиданный „сюрприз“. Не внесенные в афишу показательные выступления сотрудников Росгвардии превратили веселье от праздника в дикий ужас, особенно для маленьких детей!» — написали в соцсети представители инициативной группы посёлка Ревякино.

По их словам, гильзы от холостых патронов отлетали на расстоянии 10-15 метров, задевая зрителей.

«Место „инсценировки“ не было ограждено. Дети были жутко напуганы, не понимали что происходит и в какую сторону им бежать, чтобы скрыться от этого ужаса! Выстрелы были настолько громкие, что детям невозможно было объяснить, что все это не по-настоящему.

Почему не были НИКАКОГО предупреждения о данном мероприятии?! КАК можно было устроить ТАКОЕ на такой небольшой площадке?! Почему праздничные мероприятия в современное время становятся похожими на военные действия?!!» — возмутились жители.