Жительнице Новомосковска дали 2 года тюрьмы за мошенничество с документами

Вступил в силу приговор по делу о мошенничестве в особо крупном размере в отношении 31-летней жительницы Новомосковска Наталии Ланской.



Она признана виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ.

Являясь менеджером организации, Ланская подписывала у руководства составленные ею документы, содержащие недействительные сведения о выполненных работах. На основании этих документов производилась оплата работ на счета, находящиеся в пользовании у Ланской.

В результате неправомерных действий осуждённой у потерпевшего были похищены денежные средства в сумме более 1 млн рублей.

Наказание, назначенное Ланской судом первой инстанции в виде лишения свободы сроком на 2 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, осталось без изменения, а апелляционная жалоба осуждённой – без удовлетворения.