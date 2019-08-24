В России создадут единую систему мониторинга автобусных междугородних перевозок

В 2020 году будет создана единая федеральная система мониторинга и контроля автобусных междугородних перевозок пассажиров, сообщили в Минтрансе РФ.



С 15 мая по 15 июня 2019 года был проведён пилотный проект с её использованием на территории Центрального, Северо-Западного, Приволжского и Южного федеральных округов на регулярных и заказных автобусных маршрутах межрегионального сообщения, отметили в министерстве.

«В рамках пилотного проекта продемонстрированы основные функции системы: мониторинг полного цикла пассажирской перевозки, объединения информации о перевозке и перевозчиках в единый цифровой след, сбор информации с различных систем мониторинга и контроля, а также систем регистрации пассажиров на необорудованных пунктах посадки/высадки», — сообщили в ведомстве.

За время проведения пилота в системе было зарегистрировано более 300 рейсов и свыше 3 тысяч проездных документов. Пассажирские билеты содержали QR-код с уникальным идентификатором перевозки, который однозначно позволял идентифицировать легальность перевозки и ее параметры в реальном времени.

Оператором эксперимента выступило ООО «Технопасс», предоставившее разработанный прототип Системы мониторинга и контроля и организовавшее взаимодействие между перевозчиками, оператором госсистемы «Платон» (ООО «РТИТС»), агрегаторами по продаже билетов (ООО «ОднаКасса»), Ространснадзором, ФГУП «ЗащитаИнфоТранс».