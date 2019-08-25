Федеральные субсидии с трудом доходят до тульских аграриев

Регионы довели до аграриев 57,4% федеральных субсидий, подсчитали в Минсельхозе.



По состоянию на 15 августа предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118,2 млрд рублей.

До конечных получателей доведены 67,9 млрд рублей (на аналогичную дату 2018 года – 67,8 млрд рублей), или 57,4% от предусмотренного объёма, что на 1,4% выше уровня 8 августа 2019 года.

По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Алтайский край (89,4%), Магаданская область (86,9%), Вологодская область (85,9%), Кировская область (84,4%), Чукотский автономный округ (83,9%), Ненецкий автономный округ (83,3%), Республика Марий Эл (82,3%), Сахалинская область (82,1%), Забайкальский край (80,8%) и Иркутская область (80,4%), пишет «Агровестник».

Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (5,9%), Севастополе (15,7%), Еврейской автономной области (17,6%), Республике Дагестан (27,8%), Ростовской области (30,9%), Ставропольском крае (36,0%), Республике Северная Осетия-Алания (36,0%), Ярославской области (39,5%), Тульской области (39,7%) и Республике Калмыкия (39,7%).