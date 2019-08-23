Проверки полигонов в Тульской области окончились ничем?

Больше месяца нет новостей с полигонов в Дубне и Узловой.



В начале июля прокуратура Тульской области нашла нарушения в работе дубенской свалки.

Так, оказалось, что в нарушение федеральных законов здесь захоранивали отходы IV класса опасности, в состав которых входят полезные компоненты. Кроме того, в нарушение СанПиНа размеры санитарно-защитной зоны полигона не были установлены, отсутствовал даже проект санитарно-защитной зоны.

Также в материалах лицензионного дела не нашлось правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие у лицензиата объектов размещения ТКО — есть только договор аренды земельного участка с разрешённым использованием «для строительства полигона твёрдых бытовых отходов».

Об устранении нарушений владелец не сообщает.

В Узловой после майской встречи активистов с министром природных ресурсов и экологии Тульской области Юрием Панфиловым и его предложения провести независимую экспертизу работы объекта никаких результатов тоже не представлено.

Значит ли, что проблему небезопасных полигонов в Тульской области потихоньку спускают на тормозах?