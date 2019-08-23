Ирина Волынец не стала избираться в Тульской области

Председатель центрального совета всероссийского общественного движения «Национальный родительский комитет» Ирина Волынец сняла свою кандидатуру с выборов в Тульскую областную Думу.



Об этом сообщается на сайте облизбиркома. Ранее она была зарегистрирована как кандидат от КПРФ.

Москвичка Ирина Волынец в 2018 году выдвигалась на выборы президента России. Сначала она была выдвинута партией «Народ против коррупции», после отказа в регистрации — повторно подавала документы от Народной партии России.

В итоге она сняла свою кандидатуру в пользу Владимира Путина, который шёл уже на 4-й срок.