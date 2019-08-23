Алексин посадят на пороховую бочку

Казанский пороховой завод в течение года свернёт опасное производство порохов. Оно будет перенесено на Алексинский химкомбинат в Тульскую область.



По словам гендиректора казанского предприятия Александра Лившица, на заводе начнут развивать различные новые гражданские направления.

В качестве площадки для строительства нового порохового производства выбран Алексинский химический комбинат. Об этом всерьёз заговорили в сентябре 2018 года после встречи главы Минпромторга Дениса Мантурова с тульским губернатором Алексеем Дюминым.

Тогда же федеральные власти отказались от идеи перенести производство порохов на предприятие, расположенное в удмуртстком поселке Кизнер.

«На Алексинском химкомбинате планируется создание производства мелко- и среднезерненных порохов для патронов стрелкового оружия и артснарядов, а также наращивание мощностей по сборке танковых выстрелов», — отмечал Мантуров.

В Минпромторге РФ подтвердили планы по закрытию опасных производств в Казани и перенос их на Алексинский химкомбинат в Тульскую область.

«Решение о создании нового порохового производства на Алексинском химкомбинате принято окончательно. Речь идёт не о переносе существующих изношенных мощностей (оборудования), а о создании нового современного производства в Алексине и сворачивании опасных производств порохов в Казани. Планируется закрыть действующее производство порохов в Казани и запустить новое производство в Алексине к 2023 году. В отношении трудового коллектива казанского завода планы будут уточняться совместно с администрацией города и Алексинским химкомбинатом в целях максимального трудоустройства высвобождающихся работников», — отметили в ведомстве.

Опасным производство порохов на казанском заводе было признано из-за череды несчастных случаев с гибелью людей. Так, в декабре 2016 года на территории порохового завода произошел пожар с частичным обрушением одного из строений. Тогда один человек погиб и один пострадал. В июне того же года в результате пожара на заводе сильные ожоги получили три работника.

А в конце июля 2019 года произошло ЧП на Пермском пороховом заводе. В результате «хлопка», как пишут СМИ, пять человек были госпитализированы, один из них скончался через несколько суток после происшествия. По факту хлопка на заводе было возбуждено дело по ч. 1 ст. 217 УК России (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).