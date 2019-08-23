На тульский облизбирком пожалуются в ЦИК за утечку персональных данных кандидатов в депутаты

Из избирательной комиссии Тульской области в СМИ могли «утечь» данные кандидатов в депутаты.



Как сообщили нам в обкоме КПРФ, сейчас корреспонденты «Тульских новостей» обзванивают всех кандидатов от партии в областной и городской парламенты с вопросом, как проходит их избирательная кампания. Как предполагают в партии, утечка списка номеров мобильных телефонов могла произойти из облизбиркома.

На вопрос, кто предоставил журналистам номера телефонов кандидатов, главный редактор СМИ сообщила, что это сделало руководство, при этом не согласилась указать конкретные фамилии, отметили в обкоме. Учредителем «Тульских новостей» является кандидат в облдуму от «Партии Роста» Андрей Мазов.

Как уточнили в обкоме КПРФ, сейчас юристы готовят жалобу в прокуратуру на «Тульские новости», а также жалобу в ЦИК на облизбирком за разглашение персональных данных.

Ранее в тульском избиркоме случались казусы. В прошлом году в преддверие президентских выборов на сайте избирательной комиссии появилась информация о числе избирателей, якобы «пришедших» на выборы президента РФ, которые должны были состояться только через три недели. В избиркоме назвали попадание в Сеть сведений о выборах результатом «тренировки» накануне дня голосования.