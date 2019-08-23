Тульскую область включили в маршрут «Живописный тур»

23 августа в Туле прошёл круглый стол на тему влияния событийных мероприятий на развитие туризма в регионе.



В дискуссии приняли участие представители объектов туриндустрии, музеев, организаторы крупных событийных проектов и фестивалей, представители финансового сектора, научного сообщества.

Как отметил министр экономического развития Тульской области Григорий Лаврухин, по итогам 2018 года турпоток в регион увеличился более чем на 20%. Для дальнейшего развития туризма в Тульской области планируется разрабатывать тематические турмаршруты и проводить новые событийные мероприятия.

Актуальным направлением сегодня является туризм выходного дня, поэтому разработан маркетинговый проект для продвижения Тульской области в Москве. Также организован проект «Живописный тур», который объединяет Серпухов, музей-заповедник «Поленово» и Тулу. В рамках тура разрабатывается трёхдневный маршрут по лучшим достопримечательностям этих мест.