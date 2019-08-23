В Алексине продолжают орудовать чёрные лесорубы?

В деревне Карташёво под Алексином продолжают вырубать деревья. Об этом свидетельствуют новые брёвна и следы от техники.



Пока активисты, которые ранее занимались данной проблемой, ослабили общественный контроль, активизировались чёрные лесорубы.

По словам местных жителей, которые обратились в нашу редакцию, из леса часто доносятся звуки пилы, а срубленные сосны вывозят в ночное время.

Напомним в феврале 2019 года после рейда общественников и обращения в отдел полиции были задержаны лесорубы, их спецтехнику арестовали. Сотрудники управления по административно-техническому надзору и полиции выявили факты вырубки деревьев, после чего представители администрации написали заявления в прокуратуру и обратились в МВД.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области сообщили, что сосновые леса под селом Карташёво, подвергшиеся вырубке, относятся к защитным. Решался вопрос о возбуждении уголовного дела, однако виновных так и не привлекли к ответственности.

Всего здесь были проведены три вырубки, многие спиленные деревья злоумышленникам удалось вывезти. Пни были пронумерованы для того, чтобы подсчитать ущерб от вырубки. На некоторых соснах сохранились отметки лесорубов.

В 2019 году премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал поручение о конфискации в доход бюджета техники и орудий, используемых при незаконных рубках леса. Также был принят закон о лесовосстановлении, который обязывает проводить обязательную фотофиксацию восстановления леса, увеличивает штрафы за нарушения и формирует реестр недобросовестных лесопользователей, которые не смогут заключать новые договора на аренду леса. Кроме того, в Общественной палате России призывали тщательно мониторить вырубку лесов.