Тульским пчеловодам обещают выплатить компенсации в сентябре

Тульским пчеловодам обещают выплатить компенсации за пчёл, погибших в результате массового отравления, в течение сентября.



Также в планах с 2020 года ввести меры государственной поддержки отрасли пчеловодства в Тульской области в виде субсидий на приобретение пчелопакетов, пчелиных маток, техническое оснащение пчеловодческих хозяйств.

В 2019 году в регионе намерены принять закон «О пчеловодстве». Чтобы избежать ситуаций с отравлением, в каждом районе региона будут назначены ответственные за организацию взаимодействия между сельскохозяйственными организациями и пчеловодческими хозяйствами.

Кроме того, власти намерены стимулировать процесс паспортизации пасек, крупные пчеловодческие хозяйства смогут получить статус ферм.

В 2019 году по регионам России прокатилась волна массовой гибели пчёл — причиной было названо применение агропроизводителями химикатов на полях. В ряде регионов были приняты решения о компенсациях. В Орловской области СК возбудил уголовное дело, а один из пчеловодов добился от фермера через суд компенсации в 500 тысяч рублей.