«Граждане жулики, вы забрали последнее!»

В Алексине у инвалида первой группы украли деньги и документы из автомобиля.



Происшествие случилось 22 августа средь бела дня. Мужчина написал в соцсети обращение к ворам с призывом вернуть паспорт и права.

«Граждане жулики!!! Обращаюсь к тем, кто сегодня с 12-00 до 13-00 в районе Горгаза спёр из моей машины (Матиз тёмно-синего цвета) кожаную сумку со всеми моими документами!!! Сумку, фотоаппарат, 600 рублей денег и прочее барахло оставьте себе, вам нужнее!! Верните паспорт и права!!! Не кидайте в помойку!!!

Машина – это мои ноги!!! Я инвалид 1 группы и всё, что имею за душой досталось мне совсем не на халяву!! Я не вру, проверьте в соцсетях. Позвоните и скажите куда скинули или подбросьте добрым людям, они вернут!!! На вознаграждение денег нет, вы забрали последнее... +7 910 554 09 29, +7 953 963 00 80. Михаил Шатский», — призвал он.