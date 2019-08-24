Около сотни туляков заразились мышиной лихорадкой — в 4 раза больше, чем в 2018 году

24.08.2019 14:30
Илья Сергеев

В Тульской области с начала года 92 человека заразились мышиной лихорадкой, сообщили в управлении Роспотребнадзора.

Ежегодно в регионе регистрируется от 80 до 200 случаев заболевания. В 2019 году этот показатель уже в четыре раза превысил данные за прошлый год и почти в два раза — среднероссийский показатель.

Мышиную лихорадку вызывает вирус, который развивается в организме грызунов. Он выделяется во внешнюю среду со слюной, мочой и калом. Человек заражается при вдыхании биологических выделений крыс и мышей. Первые симптомы появляются через 7-46 дней.

Признаки заражения: повышение температуры, головная боль, озноб, ломота, усталость, жажда и сухость во рту. Затем появляются боли в животе, тошнота. Не исключены носовые и кишечные кровотечения, сыпь.

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