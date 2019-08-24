В Тульской области с начала года 92 человека заразились мышиной лихорадкой, сообщили в управлении Роспотребнадзора.



Ежегодно в регионе регистрируется от 80 до 200 случаев заболевания. В 2019 году этот показатель уже в четыре раза превысил данные за прошлый год и почти в два раза — среднероссийский показатель.

Мышиную лихорадку вызывает вирус, который развивается в организме грызунов. Он выделяется во внешнюю среду со слюной, мочой и калом. Человек заражается при вдыхании биологических выделений крыс и мышей. Первые симптомы появляются через 7-46 дней.

Признаки заражения: повышение температуры, головная боль, озноб, ломота, усталость, жажда и сухость во рту. Затем появляются боли в животе, тошнота. Не исключены носовые и кишечные кровотечения, сыпь.