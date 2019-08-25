Тульский пистолет в спецслужбах потеснит новая разработка

В России спецслужбы вооружатся новым компактным пистолетом.



Оружие разрабатывается под патрон калибра 9×18 мм, созданный в НИИ-44 (сейчас ЦНИИТОЧМАШ) и принятый на вооружение вместе с пистолетом Макарова в 1951 году.

До настоящего времени основным компактным пистолетом спецслужб в России был ПСМ (пистолет самозарядный малогабаритный), разработанный тульским ЦКИБом в начале 1970-х годов.

ПСМ использует патроны 5,45×18 мм, специально разработанные для пистолетов скрытого ношения во второй половине 60-х гг. Длина оружия — 155 мм, ствола — 84,6 мм при весе в 460 г.