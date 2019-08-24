Дюмин забыл про основы коммунизма? В Туле КПРФ не позвали на встречу губернатора с руководителями партий

В Туле встреча губернатора Алексея Дюмина 23 августа с представителями тульских региональных отделений политических партий прошла без КПРФ.



Оказалось, что коммунистов на встречу попросту не пригласили — об этом сообщил на своей странице в фейсбуке кандидат в депутаты от КПРФ Юрий Корецких.

В ходе мероприятия глава региона отметил, что у разных политических партий могут не совпадать мнения по некоторым вопросам, но цель у всех должна быть единая — улучшить качество жизни в Тульской области и России в целом.

«8 сентября состоятся важнейшие для региона выборы. Важно, чтобы они прошли честно и открыт. Нам предстоит большая работа в сфере здравоохранения, образования, демографии и экологии, дорожном хозяйстве, а также в вопросах благоустройства. Мы готовы внимательно выслушать ваши предложения. Конечно, это должны быть конструктивные идеи, а не огульная критика без конкретных предложений», — сказал Дюмин.

Напомним, в июне этого года Алексей Дюмин выступил на праздновании 75-летия лидера КПРФ Геннадия Зюганова, где подчеркнул, что берёт с Зюганова пример и учит своих заместителей перенимать основы из коммунистических программ.

«Я человек беспартийный, для меня что КПРФ, что „Единая Россия“. Но вас я знаю давно, уважаю как настоящего патриота, как мужчину, который говорит и делает. Хочу отметить, что раз в квартал от Зюганова приходит документ, и я этот документ изучаю, там и экономика, и образование, и демография, и наука. Мы сделали программу социально-экономического развития на 5 лет, и я собираю всех своих замов, министров, говорю „идите сюда, молодые мои технократы, смотрите, изучайте“. Это те вещи, где не надо придумывать велосипед, нужно сделать корректировки.

Несмотря на мою определённую судьбу и нахождение на службе, вы один из тех, с кого я беру пример. Вы замечательный, вы искренний и вы настоящий. Я вас очень уважаю, очень люблю, с вас я беру пример. Для меня самое главное, чтобы был мир, было развитие и было движение вперёд. Движение вперёд может быть только вместе с коммунистической партией», — сказал Дюмин.