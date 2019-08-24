Тульская администрация отменила благотворительный фестиваль с Тальковым в «Искре»

Администрация Тулы отменила ранее согласованный благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» в городском пространстве «Искра».



«Чиновников не смутило, что тем самым они подводят музыкантов, которые уже сдвинули свои гастроли специально под выступление на концерте и даже уже купили билеты до Тулы», — написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» зоозащитник Юрий Корецких.

На фестивале должен был выступить музыкант Игорь Тальков-младший, ранее выдвигавшийся в Тульскую областную Думу и снятый областным судом.

По словам Корецких, организаторы срочном порядке ищут новую площадку для проведения фестиваля 31 августа.