Благотворительный рок-концерт в Туле отменили из-за политики

В Туле власти отменили благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» из-за участия в фестивале кандидата в областные депутаты и зоозащитника Юрия Корецких, пишет «ОВД-Инфо».



31 августа в Туле должен был состояться благотворительный фестиваль «Рок в защиту животных» в городском пространстве «Искра». Организаторы заранее договорились с «Искрой» об аренде помещения для фестиваля, а с артистами, среди которых Rain Band и Игорь Тальков-младший, — о выступлении.

Обычно, по словам Корецких, мероприятия в «Искре» не согласовываются с администрацией города. Однако с организаторами фестиваля связались местные чиновники, когда стало известно об участии в фестивале Корецких.

Представитель администрации сообщил по телефону, что присутствие кандидата в депутаты и зоозащитника может превратить фестиваль в политическую акцию, и порекомендовал даже не пытаться подавать уведомление сейчас, а попробовать приступить к согласованию с чиновниками в сентябре.