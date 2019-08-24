СМИ озвучили предсказание тульского старца об Апокалипсисе

Сайт Topnews опубликовал некое предсказание известного в XX веке тульского старца, схиархимандрита Христофора, оставившего пророчество о Третьей мировой войне.



Переживший Октябрьскую революцию и развал СССР православный священник честно трудился всю свою жизнь, даря людям благо. Он много сделал для Тульской епархии, поддерживал горожан в тяжёлые времена и много молился. Современники отзываются о нём как о настоящем служителе Бога и светлом человеке.

В своё время Христофор называл неминуемым начало Третьей мировой войны. По его мнению, в эти кровавые события будет втянута Россия. Старец говорил о том, что бои начнутся по инициативе Китая, и война развернётся на всей территории РФ.

«Вот как Содом и Гоморра погибли за разврат, вот также и нас сожжёт Господь огнём, этот мир сожжёт. Такие крупные города, как Москва, Питер, погибнут. После войны так мало останется людей на земле, так мало, что центром войны будет Россия. Война будет очень быстрая, ракетная, и такая, что всё будет отравлено. На несколько метров в землю всё будет отравлено. И тем, кто останется жив, будет очень тяжело, потому, что земля уже рожать не будет», — приводит его слова издание.