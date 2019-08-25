За полгода тульские прокуроры удовлетворили каждое седьмое обращение

За первое полугодие 2019 года в органы прокуратуры Тульской области поступило 24 тысячи обращений — почти на 4 тысячи больше, чем годом ранее. Из них по существу удалось разрешить 12 тысяч обращений.



Две трети обращений касались вопросов надзора за исполнением законов в сферах оплаты труда и ЖКХ.

Удовлетворено каждое 7-е обращение, выявлено 4 153 нарушения закона, в целях устранения которых опротестован 21 незаконный правовой акт, внесено 1 039 представлений, направлено 563 иска в суд, по постановлениям прокуроров к административной ответственности привлечено 230 лиц.

На личный приёмах принято 6 893 человек, проведено 8 выездных приёмов в муниципалитетах и 4 приёма граждан в приёмной президента РФ в Туле.