Ритуальные разборки по-новомосковски

В Сети опубликовали продолжение истории с ритуальным бизнесом в Новомосковске.



Ранее в сети появилась информация, что после назначения нового главы администрации Новомосковска Алексея Бирюлина на управляющие должности в муниципальных организациях были расставлены «его люди».

В частности, отмечалось, что новые управленцы пытаются монополизировать ритуальный бизнес.

«Трое близких друзей главы администрации МО г. Новомосковск Бирюлина А. А. приступили, с полного его согласия, к осуществлению задуманного. На видео видно какими „законными“ способами это делается. На сегодняшний день помещения, находящиеся в аренде, опечатаны под надуманными предлогами. По заявлениям, поданным в соответствующие инстанции, никаких мер до сих пор не принято», — говорится