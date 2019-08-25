Тульский кандидат в депутаты зажёг на Дне соседей (видео)

«Вчера ругал единороссов — сегодня пляшет за бабосы» (народное творчество)
Тульский «народный» поэт Николай Жуков, баллотирующийся в депутаты городской думы, сплясал цыганочку на Дне соседей.
Жуков пустился в пляс во время предвыборного праздника на улице Вильямса.
Видеозапись поэт опубликовал в своём твиттере, здесь же призвал и проголосовать за него на выборах 8 сентября.
#Выборы2019 #8сентября #кандидатвдепутаты #НародныйПоэт #НиколайЖуков К вам обращаюсь, друзья,
Поддержите репостом меня! pic.twitter.com/5YLe0BHbvA
— Николай Жуков (@nikolaygukov) August 24, 2019
Интересно, что за свою политическую карьеру Жуков дважды сменил партию. В 2005 году он впервые выдвигался от КПРФ, избрался от коммунистов в областную думу в 2009 году, причём не гнушался критикой партии власти и её местного лидера.
В 2014-м Жуков баллотировался уже от «Партии пенсионеров», а новый политический сезон открывает с «Единой Россией». Сейчас он возглавляет областные отделения Союза писателей России и Российского военно-исторического общества.
Николай Жуков известен своими одами в адрес известных политических деятелей, среди которых президенты России и США. В конце прошлого года получил региональную литературную премию имени великого русского писателя Льва Николаевича Толстого из рук председателя обравительства Валерия Шерина за сборник «Поэзия добрых дел».