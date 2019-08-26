В Тульском кремле увеличат раскоп

Археологи увеличат площадь раскопа на Соборной площади Тульского кремля.



Об этом рассказала замдиректора Института археологии Российской академии наук Ася Энговатова, посетившая Тулу на прошлой неделе.

Ранее на площади 50 кв. м сотрудники института обнаружили алтарную часть фундамента Успенского собора XVII века, предметы быта и погост. Кроме того, были найдены человеческие кости.

По мнению специалистов, на основе антропологических находок можно будет получить сведения и даже воссоздать облик человека XVI века.

«В ходе раскопа уже сделаны самые важные находки, которые мы предполагали открыть, согласно историческим картам и планам расположения построек в кремле. Планируемая глубина раскопа – 2,5 метра – даст возможность изучить слой XVI века», — отметила министр культуры Тульской области Татьяна Рыбкина.