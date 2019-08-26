В Тульской области не допустили на выборы такой же процент кандидатов, как и в Москве

Центризбирком подвёл первые итоги избирательной кампании 2019 года.



В Единый день голосования на избирательных участках в разных регионах РФ ждут более 56 млн избирателей. На 47 709 мандатов, по данным ЦИК, претендовали 118 645 политиков, из которых 107 889 стали официальными кандидатами.

В Центральном федеральном округе были выдвинуты 1772 кандидата, из которых 1282 зарегистрированы, сообщила «Независимая газета».

Больше всего кандидатов не допустили на выборы в Севастополе (36% политиков получили отказы). Далее идут Марий Эл (31%), Тыва (27%), Алтай (24%), Кабардино-Балкария (20%), Татарстане (18%), Хабаровский край и Волгоградская область (по 16%), Крым, Тульская область и Москва – по 13%.

Интересно, что курирует выборы в Мосгордуму замглавы Департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Юлия Марьясова, которая ранее работала в Тульской области — сначала заместителем губернатора Владимира Груздева, а затем депутатом облдумы.

Недопуск оппозиционных кандидатов на выборы в Мосгордуму вызвал многотысячные протесты в столицы — в августе горожане каждую неделю выходили на политические акции. Сами кандидаты были неоднократно арестованы.

В Тульской области аналогичные события также не проходят тихо. Так, кандидат в депутаты облдумы от КПРФ Юрий Корецких устроил голодовку прямо перед местным «белым домом» против «беспредела» со снятием с выборов ряда оппозиционеров по судебным искам их конкурентов.

Его поддержал пикетом баллотирующийся от КПРФ в облдуму и в алексинский парламент активист Алексей Носов, снятие которого с выборов областным судом сейчас обжалуется в Верховном.

Не допустили до выборов в облдуму и всех самовыдвиженцев (в том числе проявившего самостоятельность представителя «Единой России» Дмитрия Голомысова), а в гордуму не приняли список от «Российской общенародной партии», о чём рассказывал в своём ютуб-канале тульский блогер Никита Баринов, которому также забраковали собранные подписи.

Между тем региональный избирком отчитывается, что выборы в Тульской области проходят прозрачно, легитимно и конкурентно.