Суворов получит на газификацию больше, чем четыре других района в совокупности

Председатель правительства Тульской области Валерий Шерин распределил бюджетные средства на газификацию между пятью районами.



Согласно постановлению, в 2021 году 100 млн рублей выделят на строительство внутрипоселковых распределительных газовых сетей в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильём населения Тульской области».

Более 59 млн рублей направят в Суворовский район для газификации сёл Берёзово, Жеремино и Кипеть. Узловский район получил свыше 20,7 млн рублей на газификацию деревень Кондуки и Волково, а также посёлка Бестужевский.

Также средства получит Ясногорский (6,5 млн рублей), Одоевский (8,1 млн рублей) и Дубенский (5,5 млн рублей) районы.