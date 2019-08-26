Жителей Привокзального округа Тулы примет замглавы СУ СК

29 августа первый замруководителя следственного управления областного комитета Владимир Усов проведёт личный приём в отделе по Привокзальному округу Тулы.



Приём пройдёт с 11:00 до 13:00 мск по адресу: ул. Фрунзе, 17.

Предварительная запись осуществляется по телефонам: 30-49-06, 30-49-43, 56-51-91.

При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

На личный прием можно обратиться с вопросами, касающимися: уголовных дел и материалов проверок, находящихся в производстве следователей следственных органов следственного управления; жалоб на действия (бездействие) личного состава; сообщений о готовящемся либо совершённом преступлении; иным вопросам.