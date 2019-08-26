Тульские судьи обновят мантии и вооружатся диктофоны

С 1 сентября 2019 года во всех судах Тульской области будет вестись протоколирование заседаний с использованием средств аудиозаписи.



Это связано с поправками в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, внесенными в июле 2018 года федеральным законом №265-ФЗ.

Как уточнили в пресс-службе областного суда, в настоящее время 86 залов судебных заседаний оснащены мобильной и стационарной аппаратурой для аудиопротоколирования. За пять лет были приобретены 60 диктофонов, из них половина — в 2019 году.

До конца года должны приобрести ещё 30 средств аудиозаписи. Таким образом, оборудованы будут 144 судебных зала.

Целевые средства на необходимую технику были выделены судебным департаментом при Верховном суде РФ. Как выяснили мы на сайте госзакупок, стоимость одного такого диктофона — 20 тысяч рублей.

Также для судей Тульского областного суда будут пошиты новые мантии за счёт средств из федерального бюджета. Каждая мантия обойдётся примерно в 10 тысяч рублей.