Над провинившимися узловскими казаками устроили Суд чести

Руководство Западного окружного казачьего общества в казачьих традициях созвало Суд чести для разбирательств по делу о хулиганстве узловских казаков.



Напомним, 18 августа на ютубе опубликовали видео из штаба казаков в Узловой, автор которого обвинил их в использовании взрывпакетов во дворе жилого дома.

Житель дома, в котором расположен штаб, поинтересовался у подвыпивших мужчин, кто они такие. Те сообщили, что они — казаки. После этого завязалась словесная перепалка, в ходе которой один из казаков предложил узловчанину, который снимал спор на видео с балкона, спуститься, чтобы «ответить за слова».

Как сообщили в штабе Узловского городского казачьего общества, Суд чести принял решение ходатайствовать перед атаманом Западного окружного казачьего общества Алексеем Альховиком об объявлении строгого выговора с занесением в личное дело начальнику штаба Узловского городского казачьего общества за недостатки в работе с личным составом.

В прошлом году член казачьего общества, атаман из Узловой Валерий Константинов также стал героем курьёзного случая. Он вышел получать почётную грамоту из рук главы района Николая Терехова в футболке с англоязычной надписью «У меня есть член, какие в этом проблемы?».

Надпись на футболке, предположительно, содержала немного изменённую цитату из песни Pussy группы Rammstein: «You've got a pussy, I have a dick, So what's the problem, Let's do it quick». После того как местные СМИ взялись обсуждать майку казачьего атамана с неприличной надписью, Валерий Константинов удалил фото со своей страницы в социальной сети.

При этом в казачьем обществе сразу же открестились от своего члена, сообщив, что он был исключён ещё год назад.