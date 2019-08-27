Тульский «Голос» призвал партии и кандидатов подписать соглашение о сотрудничестве в рамках международных конвенций

Тульское региональное отделение общественного движения в защиту прав избирателей «Голос» призвало политические партии и кандидатов в депутаты подписать соглашение о сотрудничестве при наблюдении за соблюдением прав на выборах.



Цель — проведение честных, открытых, свободных и конкурентных выборов в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Соглашение является договоренностью о намерениях и не влечёт юридических последствий в случае неисполнения его условий одной из сторон.

При проведении контроля над соблюдением законности процедур стороны обязуются руководствоваться законами РФ, законами Тульской области, а также международными договорами: Всеобщая декларация прав человека, Международный пакт о гражданских и политических правах, Декларация глобальных принципов непартийного наблюдения и мониторинга выборов общественными организациями и Кодекс поведения непартийных общественных наблюдателей за выборами, Документ Копенгагенского совещания Конференции по человеческому измерению СБСЕ, Декларация о критериях свободных и справедливых выборов Межпарламентского союза, Декларация принципов международного наблюдения за выборами ОБСЕ, Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод и Протоколы 1, 4, 6, 7, 12, Конвенция Содружества независимых государств о правах и основных свободах человека, Конвенция о стандартах демократических выборов, избирательных прав и свобод в государствах — участниках Содружества независимых государств.