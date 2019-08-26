В Пролетарском округе Тулы, где в облдуму выдвигается кандидат «Партии роста», с выборов снялся единоросс

В Пролетарском округе Тулы с выборов в областную Думу снял свою кандидатуру представитель «Единой России».



Проректор по научно-исследовательской работе Тульского государственного педагогического университета Константин Подрезов выбыл из гонки уже после регистрации в избиркоме.

По этому же 18-му округу как одномандатник выдвигается единственный кандидат от «Партии Роста», учредитель СМИ «Тульские новости» Андрей Мазов.

В избирательной кампании Мазова активно принимают участие глава администрации Тулы и кандидат в депутаты гордумы (а также претендент на мэрское кресло), единоросс Евгений Авилов и глава Пролетарского округа Тулы Сергей Шестаков.