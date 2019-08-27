Петербургского активиста обвинили в поддержке фашизма от лица умершего тульского ветерана НКВД

В Санкт-Петербурге чёрные политтехнологи обвинили в поддержке фашизма кандидата в муниципальные депутаты и активиста Даниила Кена.



Жители МО Светлановское нашли в почтовых ящиках листовки, которые распространяет некое Общество патриотов Ленинграда, рассказал Кен в своём твиттере.

В это общество якобы обратился ветеран Великой Отечественной войны, блокадник Геннадий Смирнов, который пожаловался на Кена, уточнив, что тот публиковал в социальной сети изображения с фашисткой символикой.

Однако авторы агитации использовали фотографию настоящего ветерана ВОВ, туляка Алексея Головина, который умер в 2013 году в возрасте 92 лет. Он служил в НКВД, воевал на фронтах Второй Мировой, а после войны работал в органах уголовно-исполнительной системы.

Алексей Головин за мужество и отвагу, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, был награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За боевые заслуги», медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии», «За оборону Москвы», «За оборону города Тулы».