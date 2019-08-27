Социолог: «СР» и КПРФ сегодня выставляют на выборы кандидатов, ведущих самостоятельный курс, нежели Миронов и Зюганов

В России обостряется кризис политической репрезентации — это не просто состояние, когда выборные лица не представляют интересы своих избирателей, но когда избирателей перестает это устраивать.



Так считает социолог Григорий Юдин, основываясь на неожиданных результатов региональных выборов осенью 2018 года и раскручивание кризиса репрезентации на выборах в Мосгордуму 2019 года.

В Москве возник запрос на появление реальных народных депутатов, и этот запрос блокируется предельно жестким образом, что приводит к росту раздражения. В таких условиях резко возрастают стимулы для протестного голосования, отмечает Юдин в колонке для «Новой газеты».

При этом деполитизация граждан и их неверие в собственную способность объединиться и на что-то повлиять как защита от протестного голосования уже не работае. Разнообразные данные показывают, что произвол с нерегистрацией кандидатов, а тем более разгул полицейского насилия вызвали у москвичей серьёзное беспокойство. Кроме того, протестное голосование — простая возможность для каждого горожанина высказать недовольство и заставить с собой считаться.

По мнению социолога, единственная надежда для мэрии состоит в том, что москвичей удастся сбить с толку набором малоприятных кандидатов. Увидев тоскливый набор кандидатов от КПРФ, «Справедливой России» и «Коммунистов России», которые пользуются ещё меньшей поддержкой, чем «Единая Россия», избиратели предпочтут остаться дома.

Однако он замечает, что бенефициарами протестного голосования станут не партии, а конкретные кандидаты, значительная часть которых может стать самостоятельными фигурами.

«По целому ряду московских округов „СР“ („Справедливая Россия“) и КПРФ выдвинули кандидатов, которые смотрят на Миронова и Зюганова примерно так же, как московская молодёжь смотрит на кремлёвских геронтократов. Голосование за этих кандидатов внутри партий воспринимается как голосование против Зюганова и Миронова и за более самостоятельный курс», — подчёркивает он.

Тем не менее он признаёт, что партии вроде КПРФ и «СР» всегда следуют за тем, у кого сила, однако добавляет, что пока в народе есть недовольство, они будут частично ориентироваться на запросы горожан.