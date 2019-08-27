В четверг Верховный суд рассмотрит иски о снятии с выборов тульских оппозиционных кандидатов

29 августа Верховный суд России рассмотрит иски о снятии с выборов в Тульскую областную Думу кандидатов от КПРФ.



Напомним, ранее были сняты выдвигающиеся в облдуму по Алексинскому округу — активист Алексей Носов, по Кимовскому округу — действующий муниципальный депутат Сергей Тимофеев, по Щёкинскому округу — музыкант Игорь Тальков-младший.

В тот же день Верховный суд рассмотрит апелляцию на снятие кандидата в депутаты от «Справедливой России» по Киреевскому округу Владимира Годунова.

Все они были сняты судом по искам кандидатов от конкурирующих партий.