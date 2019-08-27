В Черни водителю, виновному в ДТП со смертельным исходом, дали пять лет колонии

Чернский районный суд вынес приговор 29-летнему местному жителю, виновному в дорожно-транспортном происшествии со смертельным исходом.



Водитель, будучи лишённым прав, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП, в результате которого один человек погиб, а двум был причинён тяжкий вред.

Прокуратура поддержала гражданские иски потерпевших на сумму более 1 млн рублей.

Суд признал водителя виновным и назначил наказание в виде 5 лет 1 месяца лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 3 года. Приговор в законную силу не вступил.