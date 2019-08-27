Вступил в силу приговор лидеру тульской банды вымогателей

Вступил в законную силу приговор суда Центрального округа Тулы в отношении Алексея Чернова по делу о вымогательстве и хищении имущества в крупном и особо крупном размерах.



Он был признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями 161 и 163 УК РФ (вымогательство группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия и грабеж группой лиц по предварительному сговору, в крупном и особо крупном размерах).

Чернову назначено наказание по совокупности преступлений в виде 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как установлено судебным следствием, в результате преступной деятельности Чернова и неустановленных лиц, последние приобрели право собственности на доли в уставном капитале трёх фирм, похитили принадлежащий потерпевшему автомобиль и другое имущество, причинив материальный ущерб на сумму свыше 5 млн рублей.

Судом апелляционной инстанции приговор, оставлен без изменения, апелляционные жалобы осуждённого и его защитников – без удовлетворения.