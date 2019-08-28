По стопам отца: Игорь Тальков-младший стал певцом протеста

Музыкант Игорь Тальков-младший, как и его отец, уроженец Щёкино Игорь Тальков, становится голосом народного протеста.



Он поддерживает борьбу защитников архангельского Шиеса и свободу выборов в Москве баллотируется в депутаты в Тульской области и сталкивается с запретом своих музыкальных выступлений.

27 мая 2019 года Игорь Тальков-младший пишет на своей странице в «ВКонтакте», что намерен 3 июня лично посетить со своей группой «МирИмир» находящийся в архангельских лесах лагерь сопротивления. Его концерт привлёк на Шиес много новых людей, музыкант отыграл более трёх часов для примерно 250 человек. Через три дня был нанесён ответный удар – из продажи исчезли билеты на поезда на Шиес, так как «РЖД» вообще отменило стоянку на этой железнодорожной станции.

Далее певец будет привлекать внимание к протестам на Русском Севере во время концертов, например, выступая 15 июня 2019 года на фестивале национальных ремёсел и культур в Барсово Ханты-Мансийского автономного округа. Глава посёлка Барсово оказался возмущён произошедшим и поспешил прервать выступление певца, заявив, что артист не выполнил договоренности и высказался о мусорном полигоне, а затем спел две песни, которых не было во время саунд-чека.

В конце июня Тальков-младший снова приезжает в Шиес и записывает здесь клип на новую песню «Единый наРОД», в котором снялись все жители таёжного лагеря. Свой приезд в лагерь протеста певец хотел приурочить к «Прямой линии» президента РФ Владимира Путина 20 июня.

В одном из своих интервью Тальков-младший прямо скажет про протестующих в Шиесе: «Почувствовал их дух и понял, что они будут стоять до конца! Эти люди – пример для всей России».

17 августа певец выступил на митинге КПРФ «За честные и чистые выборы», собравшем в Москве на проспекте Сахарова около 4 тысяч человек.

При этом коммунистом Талькова-младшего назвать сложно, о чём он и сам напрямую высказался.

«Он скорее русский православный националист (последнее несложно понять хотя бы по футболке с князем Святославом), правда, умеренный. Но Шиес показал, что ради решения общей насущной проблемы вполне могут объединяться носители самых разных, даже противоположных взглядов. Игорь Тальков-младший – сегодня крайне „неудобный“ певец, прямо как его отец. Нет, чтоб петь что-нибудь сугубо лирическое, абсолютно безопасное, „идеологически выдержанное“ и одобренное „старшими товарищами“... Не забывая при этом аккуратно „лизнуть власти“, как это проделывают разные народные артисты. Набивать карман, выбить себе отдельное помещение под студию, попадать с концертами на федеральное телевидение, получать разные звания и премии в регионах и в столице», — отмечает портал Forpost.

23 августа певец рассказал своим подписчикам о запрете его концерта в крымском Гурзуфе, намеченного на тот же день: «Позвонили и запретили делать нам концерт... Человека предупредили, что если он делает концерт, то последний день работает его кафе».

А 24 августа стало известно, что администрация Тулы отменила намеченный на 31 августа благотворительный концерт «Рок в защиту животных», где должен был выступить певец.