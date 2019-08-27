По факту складирования отходов бумажно-картонной фабрики в Алексине возбуждены дела о самозахвате земли и нарушении экологических требований

Тульская природоохранная прокуратура нашла нарушения законодательства в деятельности Алексинской бумажно-картонной фабрики.



Напомним, в июле местные активисты обнаружили рядом с лесопосадкой свалку пластиковых отходов выше человеческого роста.

Промышленные отходы находятся на земельном участке с кадастровым номером 71:24:040109:15 с видом разрешённого использования «для размещения производственных и административных зданий, строений» в черте города — в 300 метрах от жилых домов и в 50 метрах от садоводческого товарищества.

Во время очередного общественного рейда вместе с журналистами активистов задержали сотрудники службы безопасности фабрики в связи с «незаконным проникновением на частную территорию». В свою очередь общественники обратились в полицию и прокуратуру, проблему взяло на контроль министерство природных ресурсов и экологии Тульской области.

Прокурорская проверка показала, что отходы производства складировались на земельном участке при отсутствии разрешительных документов.

В отношении должностного и юридического лица возбуждены административные дела по ч. 1 ст. 8.2 КоАП РФ (несоблюдение требований в области охраны окружающей среды при сборе, накоплении, транспортировании, обработке, утилизации или обезвреживании отходов производства и потребления) и ст. 7.1 КоАП РФ (самовольное занятие земельного участка), которые направлены на рассмотрение в уполномоченные органы.

В адрес руководителя фабрики внесено представление об устранении нарушений земельного законодательства, законодательства об отходах производства и потребления, результаты рассмотрения которого находятся на контроле в природоохранной прокуратуре.

Также управление Росприроднадзора проверит обращение директора ГУ ТО «Телеканал Тула» об установлении принадлежности класса опасности размещённых отходов в шламонакопителе.