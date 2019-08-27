Тульская область оказалась в числе регионов, где зарегистрировано наибольшее количество больных сахарным диабетом.



Согласно данным Минздрава, наибольшее число страдающих этой болезнью людей зарегистрировано в Псковской области, где на 100 тысяч жителей региона приходится 4,8 тысячи случаев заболевания.

В Тульской области в 2018 году на 100 тысяч населения приходится 4,5 тысячи случаев заболевания диабетом. Такой же показатель и в Ивановской области.

Далее следуют Карелия (4,4 тысячи) и Орловская область (4,3 тысячи). Меньше всего больных сахарным диабетом оказалось в Дагестане — 1,1 тысячи случаев на 100 тысяч человек.

По данным Минздрава, за последние пять лет количество пациентов, которым диагностирован сахарный диабет, в России увеличилось на 23% — с 3,9 млн в 2013 году до 4,8 млн в конце 2018 года.

По мнению медиков, рост случаев сахарного диабета в стране в большей степени связан с изменением образа жизни россиян: нездоровый и малоподвижный образ жизни, склонность к перееданию.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина.

Сахарный диабет — это хроническое заболевание, связанное с нарушением усвоения глюкозы и недостаточной выработкой гормона инсулина.