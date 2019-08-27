В Туле обсудили строительство нового мусорного полигона

27 августа в министерстве экологии Тульской области прошло заседание по вопросу строительства нового мусорного полигона на Новомосковском шоссе.



Участие в нём принял экоактивист Юрий Корецких, который ранее устроил перед тульским белым домом голодовку в связи с недопуском на выборы местной оппозиции и строительством «полигона смерти». После встречи с мэром Тулы Юрием Цкипури и его обещания донести проблемы до губернатора Тульской области Алексея Дюмина активист прекратил голодовку.

Как сообщил Корецких, на заседании чиновники, региональный оператор и подрядчики рассказали, что новый полигон будет полностью «экологически безопасным» и «чуть ли даже не полезным».

«На мои вопросы о том, почему игнорируется мнение туляков, ответили, что по каждому обращению граждан министерство даёт стандартные ответы, а так как обратных писем не приходит, значит люди удовлетворены ответом и поменяли своё мнение. И вообще получается недовольных нет! Таким образом, отписки теперь считаются удовлетворительной формой опроса граждан, а проводить реальное изучение общественного мнения никто не собирается. Тем более, что в 2015 году уже были публичные слушания по вопросу полигона, только о количестве принявших в них участие человек ответить затруднились», — пояснил он на своей странице в соцсети.

Новый полигон площадью 28 га рядом со старым полигоном «Спецавтохозяйства» на Новомосковском шоссе строит ООО «Хартия» (компания Игоря Чайки, сына генпрокурора России).

Этот проект одобрили в 2016 году на заседании Градостроительно-земельного Совета, а ранее депутаты Тульской городской Думы, в том числе и нынешний мэр города Юрий Цкипури, осуществили вывод участка земли за пределы Тулы, так как в черте города по закону нельзя размещать такие полигоны.

В правительстве Тульской области в 2016 году отмечали, что новый полигон будет рассчитан на эксплуатацию в течение 16 лет и примет 360 тысяч тонн отходов. Однако к 2018 году срок использования полигона увеличился до 22 лет, а планируемая мощность — до 8 млн тонн.

Первая очередь объекта должна быть введена в эксплуатацию в третьем квартале 2019 года. Также «Хартия» планирует создать производственно-технического комплекса по обращению с отходами в Туле во втором полугодии 2020 года.

Согласно официальной документации, только на разработку рабочей документации и выполнение строительно-монтажных работ первой очереди полигона в 2019 году потратят 388 млн рублей.

«Хартия» также заявляет, что в дальнейшем построит рядом с полигоном комплекс для переработки мусора мощностью 500 тысяч тонн в год. Здесь будут отбирать полезные фракции мусора: стекло, пластик, металл, картон, бумагу.