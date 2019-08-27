Алексинским лесом вновь занялась полиция (видео)

27.08.2019 16:00

В Алексине провели проверку по факту вывоза древесины после незаконной рубки леса под деревней Карташёво.

23 августа к нам обратились местные жители, которые рассказали, что в сосновом бору, где ранее были незаконно вырублены деревья, предположительно, вновь активизировались чёрные лесорубы. В частности, при на месте вырубки были обнаружены свежие следы техники, а из леса по вечерам доносятся звуки пилы.

25 августа сотрудники Алексинского лесничества совместно с полицейскими выехали на место. В момент проверки рубка не велась, также было установлено, что новая вырубка не осуществляется, однако имеются следы техники.

Как пояснили нам в правительстве Тульской области, предположительно, вывозится ранее срубленная древесина. В данный момент ведёт следствие полиция. Также ранее были возбуждены уголовные дела.

Напомним в феврале 2019 года после рейда общественников и обращения в отдел полиции были задержаны лесорубы, их спецтехнику арестовали. Сотрудники управления по административно-техническому надзору и полиции выявили факты вырубки деревьев, после чего представители администрации написали заявления в прокуратуру и обратились в МВД.

В министерстве природных ресурсов и экологии Тульской области сообщили, что сосновые леса под селом Карташёво, подвергшиеся вырубке, относятся к защитным.

Всего здесь были проведены три вырубки, многие спиленные деревья злоумышленникам удалось вывезти. Пни были пронумерованы для того, чтобы подсчитать ущерб от вырубки. На некоторых соснах сохранились отметки лесорубов.

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Елена Федосеева