Экс-сотрудник тульского минздрава Сергей Анцибор получил за коррупцию 5 лет колонии строгого режима

В Тульской области бывший сотрудник одного из подведомственных учреждений минздрава осуждён за получение взятки в крупном размере.



Бывший врио директора «Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения» Сергей Анцибор признан виновным по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ, сообщили в областном управлении Следственного комитета.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД. По версии следствия, в период с апреля по ноябрь 2018 года он договорился со знакомыми супругами-предпринимателями, которые поставляли в тульские больницы изделия медицинского назначения, о ежемесячном перечислении ему денег за покровительство при заключении государственных контрактов. Всего Анцибор получил на свою банковскую карту 185 тысяч рублей.

Приговором Ленинского районного суда осуждённому назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 925 тысяч рублей с лишением права занимать государственные должности.

Ранее сообщалось, предприниматель был осуждён на 4 года колонии со штрафом в размере 370 тысяч рублей с лишением права заниматься деятельностью в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд на срок 1,5 года.