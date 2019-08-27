Тульская инфраструктура готова к отопительному сезону на 87%

В тульском правительстве обсудили готовность объектов коммунальной инфраструктуры к новому отопительному сезону.



Как сообщила зампред правительства Элеонора Шевченко, регион вошёл в завершающую стадию подготовки. К 1 сентября должны получить паспорта готовности к приёму тепла все социальные объекты.

По словам министра ЖКХ Олега Дючкова коммунальная инфраструктура региона готова к отопительному сезону на 87%: подготовлены 81% котельных, 97% котлов, 78% тепловых сетей. Наибольший уровень готовности к зиме в Туле, Ефремове, Щёкинском и Тепло-Огаревском районах.