В тульских лесах появятся хозяева

Минприроды увеличит количество лесничих в России в целях профилактики возникновения пожаров.



Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин. По его словам, в СССР было 85 тысяч лесничих, сегодня осталось всего 23 тысячи.

«Хозяин в лесу должен появиться», — заявил министр в ходе урока экологии в Югорском государственном университете.

Он также отметил, что пожаров в этом году на 1 млн га меньше, чем в прошлом году, констатировав, что в России «расстояния не позволяют иногда долететь до пожара».