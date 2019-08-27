Главе тульского УМВД внесла представление прокуратура за удержание кандидатов в депутаты

Прокуратура внесла представление главе УМВД по Тульской области Сергею Галкину за неправомерное удержание в участке четырёх кандидатов в депутаты от КПРФ.



Юрий Корецких, Михаил Фёдоров, Светлана Белоус и Алексей Лебедев (последний является действующим депутатом облдумы) были задержаны вечером 9 августа у здания регионального правительства.

Корецких проводил здесь акцию протеста в связи с давлением на оппозиционных кандидатов, приковав себя цепью к ограждению перед приёмной президента РФ.

Сюда же подошли его соратники, после чего появились люди, которых кандидаты в депутаты расценили как провокаторов. Затем всех четверых задержали и доставили в отдел полиции «Центральный», где продержали почти до полудня 10 августа.

Юрий Корецких написал жалобу на действия сотрудников УМВД, а прокуратура установила, что полицейские допустили нарушения законодательства, удерживая задержанных в течение 10 часов, что «превышает разумные сроки». В связи с этим начальнику УМВД по Тульской области Сергею Галкину внесено прокурорское представление.