В Тульской области с господдержкой застрахован всего 1% посевов

В Национальном союзе агростраховщиков заявили, что государственная поддержка страхования урожая в Тульской области находится на минимальном уровне.



Лучшие показатели по страхованию урожая яровых в Центральном федеральном округе в 2019 году обеспечили Воронежская, Тамбовская и Орловская области.

На 1 августа в Воронежской области по договорам с господдержкой застраховано 405,3 тыс. га сельхозкультур (почти 24% от запланированной площади весеннего сева), отметил президент НСА Корней Биждов. Далее расположились Тамбовская (135,5 тыс. га или 10%) и Орловская (73,6 тыс. га или 10%) области, отметили в НСА.

В Курская и Липецкая областях страховой защитой на условиях господдержки было обеспечено 70,0 тыс. га (6%) и 26,2 тыс. га (3%) соответственно.

При этом Тульская область оказалась регионом, где господдержка страхования урожая на невысоком уровне — полисами обеспечено всего 5,5 тыс. га, или около 1% от засеянных весной площадей.