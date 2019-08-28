Дюмин поручил за пять лет удвоить объём вводимого жилья в Тульской области

Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поставил задачу в рамках национального проекта к 2024 году удвоить объём вводимого жилья.



Сейчас в регионе ежегодно строится более 500 тыс. кв. м жилья — это 10-й показатель в Центральном федеральном округе.

«По объёмам вводимого жилья к 2024 году мы должны выйти на миллион квадратных метров в год, и это серьёзный вызов. Нужно найти дополнительные возможности увеличения объёмов ввода, изучайте опыт других регионов, придумывайте новые механизмы», – поручил Дюмин членам правительства.

За первое полугодие в регионе было введено в эксплуатацию 226 тыс. кв. м жилья, в том числе по индивидуальному жилому строительству – 184 тыс. кв. м. По прогнозам в этом году будет введено 630 тыс. кв. м жилья.