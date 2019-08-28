В Донском «засекли» поезд с белорусской военной техникой

Жители Донского «засекли» проезжающий мимо города состав с военной техникой.



По словам жителей, у техники, которую перевозил поезд, белорусские номера. Фотографии опубликовали очевидцы в соцсети.

По данным Минобороны, с 27 по 29 августа на базе 333-го центра боевой подготовки Западного военного округа РФ проходят подготовительные совместные российско-белорусские учения, а в сентябре в Нижегородской области пройдут оперативные учения «Щит Союза-2019».

Участие в сентябрьских учениях примут около 12 тысяч военных. Воинские эшелоны инженерных подразделений, а также тылового и технического обеспечения уже выдвинулись из Белоруссии.





