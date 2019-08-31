Узловчане сообщили о полученных смс-ках с призывом явиться на встречу с депутатом

Жители Узловой сообщили о полученных смс-сообщениях с призывом в срочном порядке собраться на встречу с кандидатом в депутаты Тульской областной Думы седьмого созыва от «Единой России», действующим депутатом Екатериной Толстой.



Одно из сообщений опубликовали в местном городском паблике.

«Срочно. Сегодня. 27.08.2019 в 15:00 весь коллектив должен быть в Молодёжном театре (Юность), для встречи с кандидатом в депутаты Толстой. Явка обязательна», — говорится в обнародованной смс-ке.

Тулячка Екатерина Толстая 27 августа действительно была в Узловой — она принимала участие в педагогической конференции и поздравляла ветеранов педагогического труда.