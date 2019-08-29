В Тульской области протестируют суперсервис по обжалованию дорожных штрафов

Минкомсвязи представило прототип нового суперсервиса, благодаря которому в 2020 году можно будет онлайн обжаловать водительские штрафы.



Этот сервис будет доступен для 90 млн пользователей портала госуслуг. Для запуска новой услуги понадобятся изменения в КоАП.

Сейчас для отмены штрафного постановления водителю необходимо подать (лично или заказным письмом) заявление в ГИБДД. В 2018 году Верховный суд подтвердил, что электронная подпись использоваться для таких случаев не может.

Депутаты и правозащитники предлагают перейти на электронное обжалование, указывая, что число штрафов с развитием систем фотовидеофиксации растёт (в 2018 году из 129 млн постановлений ГИБДД 105 млн вынесено с помощью камер), растёт и число желающих их обжаловать.

Для использования нового сервиса гражданин должен сначала дать согласие на получение писем в электронном виде. Сервис предложит выбрать причину обжалования, затем к заявлению нужно будет прикрепить сканы документов на машину. Если штраф ранее был уплачен, можно подать заявление о возврате средств на банковскую карту.

В 2019 году сервис будет тестироваться без участия граждан в Тульской области и Карачаево-Черкесии. В 2020 году госуслуга будет доступна всем россиянам.