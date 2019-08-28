Со страхом переходим дорогу: жители ясногорского села обратились к главе района

Жители села Мокрый корь написали обращение к главе администрации Ясногорского района Владимиру Мухину, в котором просят обезопасить движение на центральной сельской дороге.



«В связи со с значительным превышением скорости на дороге, проходящей по центральной части села, по обеим сторонам которой расположены жилые дома, участились случаи гибели домашних животных, также было несколько случаев сбитых людей. В селе проживает большое количество семей с детьми, в частности, у нас 4 маленьких ребёнка. Мы со страхом переходим дорогу, чтобы дойти до детской площадки. Скорость фур превышает 150 км/ч, легковых 180 км/ч. Стоить отметить, что в связи с введением платной системы на М4, дорога через село стала объездной, поэтому очень сильно увеличилось количество проезжающих авто через село», — пишет одна из жительниц.

В своём обращении ясногорцы просят оборудовать улицу Дорожная в районе №5 искусственными неровностями («лежачими полицейскими» из асфальта, так как другие неровности быстро изнашиваются и отрываются от асфальтированной дороги), а также установить камеру контроля скорости, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52605-2006 и ГОСТ Р 57145-2016.